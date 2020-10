Boletim Covid-19 informa 17º óbito causado pela doença em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde de Penedo informou por meio do boletim epidemiológico Covid-19 atualizado, o 17º óbito provocado pela doença no município.

A vitima uma idosa de 65 anos, moradora do Bairro Dom Constantino, era hipertensa e faleceu no Hospital Chama, em Arapiraca. O óbito foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde.

Casos confirmados

Os números recentes mostram também que Penedo possui 1511 casos confirmados, dados contabilizados desde o inicio da pandemia, dos quais 1465 estão considerados curados após passar pelo atendimento especializado.

Além disso, Penedo tem 69 pessoas monitoradas, 04 casos suspeitos e 1257 casos descartados

Localidades

De acordo com os novos dados, a localidade com maior número de ocorrências é o Bairro Dom Constantino com 455 casos, seguido pelo Bairro Santa Luzia com 262 e Centro da cidade com 217.

Na zona rural, a Cooperativa, área que abrange os dois núcleos do povoamento, está com o maior número de casos confirmados 49, seguido pelo Povoado Tabuleiro dos Negros com 46 e o Povoado Palmeira Alta com 35.

Os números de casos de Covid-19 por localidade seguem a relação abaixo:

