Boletim diário não registra mortes por Covid pela 11ª vez neste ano

Pela 11ª vez em 2021, o boletim epidemiológico diário da Secretaria da Saúde de Alagoas (Sesau) não registrou mortes por Covid. A atualização das últimas 24 horas, divulgada na tarde desta segunda-feira (27), confirmou apenas quatro novos casos da doença. Desde o começo da pandemia, são 242.006 casos confirmados e 6.383 óbitos.

Nas redes sociais, o secretário de estado da Saúde, Alexandre Ayres, comemorou a notícia e afirmou que isso é um reflexo do avanço da vacinação.

“Hoje é mais um dia sem óbitos por Covid-19 em Alagoas. No final de semana, foram 72h sem perder ninguém para a doença. Há mais de um mês a média diária não passa de dois óbitos. Que tenhamos mais dias como estes! Um reflexo da vacinação, do uso de máscaras e do trabalho incansável dos profissionais de saúde!”, escreveu.

O estado teve três dias seguidos sem mortes no boletim epidemiológico, até que confirmou um óbito no domingo (26).

Do total de casos, 52 estão em isolamento domiciliar. Há ainda 1.020 casos suspeitos, pacientes que estão com sintomas da doença e estão à espera do resultado do exame.

235.378 pessoas que foram infectadas pelo vírus já estão recuperadas.

Até as 16 horas de domingo, dos 225 leitos disponíveis para pacientes com suspeita e confirmação de infecção pelo vírus, 56 estavam ocupados. 23 pacientes estavam internados em leitos de UTI.

Fonte: G1/AL