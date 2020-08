Boletim Epidemiológico aponta 947 casos confirmados em Penedo

O mais novo boletim epidemiológico produzido pela Secretaria Municipal de Saúde, nessa quinta-feira 06 de Agosto, mostra que Penedo apresenta 947 casos confirmados de Covid-19.

De acordo com as informações da SEMS Penedo, a Unidade de Síndromes Gripais de Penedo registra média diária de 20 novos casos de Covid-19. A central especializada na doença foi inaugurado em 26 de junho, e já atendeu 3.929 pessoas.

Os últimos dados também mostram que o município possui, 127 casos monitorados, 02 suspeitos, 967 descartados, 888 recuperados e 11 óbitos.

Localidades

Os números por localidades mostram que 273 pessoas foram contaminadas pela doença provocada pelo novo coronavírus no Bairro Dom Constantino, sendo a localidade com a maior incidência de casos confirmados. Logo em seguida está o Bairro de Santa Luzia com 188 casos e o centro do município com 129.

Na zona rural o Povoado com maior número de casos confirmados da doença é o Povoado Tabuleiro dos Negros com 35, seguindo pela Palmeira Alta com 24 e a Cooperativa (área composta pelos dois núcleos) com 23.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)