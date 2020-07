Boletim epidemiológico informa 860 casos confirmados de Covid-19 em Penedo

A atualização de dados relacionados com a pandemia do novo coronavírus registra 860 casos confirmados de Covid-19 em Penedo.

O número foi divulgado nesta quinta-feira, 30 de julho, no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS). O levantamento aponta ainda 798 pessoas já recuperadas da doença no município.

Além desses dois tópicos, a SEMS Penedo informa que 121 casos são monitorados, 903 já estão descartados, dois são suspeitos e os dez óbitos ocorridos no município até hoje.

No caso das localidades com maior concentração de casos confirmados de Covid-19, o bairro Dom Constantino se aproxima dos 250 registros, com 249 até esta quinta-feira, 30.

No bairro Santa Luzia foram registrados 169, e no Centro da cidade 122 casos.

O bairro Raimundo Marinho se aproxima dos 100 casos, com 91 já registrados. No Senhor do Bonfim são 63 e no bairro Santo Antônio 55.

Confira os dados completos no quadro abaixo:

por Fernando Vinícius – Decom PMP