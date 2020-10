Boletim epidemiológico registra 16º óbito por Covid-19 em Penedo

O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) sobre a pandemia da Covid-19 em Penedo informa o 16º óbito causado pela doença no município.

A vítima é um homem de 69 anos que residia no bairro Raimundo Marinho. O idoso não tinha outra comorbidade e morreu na Santa Casa de Maceió, segundo a confirmação do óbito por Covid-19 pela Secretaria de Estado da Saúde.

O boletim da SEMS Penedo desta quarta-feira, 14 de outubro, informa ainda que 69 pessoas estão sendo monitoradas, há quatro casos suspeitos e 1.250 descartados.

Em relação aos casos confirmados de contágio por coronavírus em Penedo, dos 1.506 casos contabilizados até hoje, 1.459 estão curados da doença responsável por 2.157 mortes em Alagoas e mais de 150 mil no Brasil.

Ocorrência de Covid-19 por localidade de Penedo

Em relação às localidades com maior incidência de casos confirmados de Covid-19 em Penedo, o boletim atualizada da SEMS informa que o bairro Dom Constantino chega a 451 registros.

Em seguida, o bairro Santa Luzia contabiliza 262 casos. O centro da cidade acumula 217, o bairro Raimundo Marinho 140 e o Senhor do Bonfim 129.

Abaixo de cem registros e ainda dentro da área urbana de Penedo estão os bairros Santo Antônio (70), Santa Izabel (58) e Santa Cecília (15).

Fora da cidade, o boletim epidemiológico de hoje mostra que a comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros acumula 46 casos confirmados.

Os dois núcleos da Cooperativa reúnem 49 registros; o povoado Palmeira Alta 32; o povoado Capela aparece com dez e o Santa Margarida com 19 casos.

Fechando o quadro de estatística por localidade estão quatro casos confirmados na comunidade Ponta Mofina, segundo a SEMS Penedo.

A Prefeitura de Penedo orienta a população que se dirija até a Unidade de Referência em Síndromes Gripais para ter acesso a atendimento especializado. O centro de triagem para Covid-19 funciona na antiga Escola SENAI, próximo do Trevo da Toca do Índio, na Avenida Wanderley, de segunda à sexta-feira, no horário das 8h às 17h.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP