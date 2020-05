Boletim informa aumento de casos confirmados de Covid-19 em Penedo

O boletim epidemiológico desta segunda-feira, 25 de maio, informa o aumento de casos de Covid-19 em Penedo. O número passou de 18 passou para 20 de ontem para hoje.

Sobre as pessoas incluídas nos registros oficiais, uma reside no Centro da cidade e a outra mora no Tabuleiro dos Negros, comunidade remanescente quilombola.

A atualização dos dados referentes à pandemia do coronavírus pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) aponta ainda mais situações de alívio, com o aumento de 38 para 43 casos descartados.

As demais estatísticas permanecem iguais em relação ao boletim de ontem. São 60 pessoas monitoradas, 06 suspeitos, 05 recuperadas e dois óbitos.

Alagoas

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesau) confirma mais 468 casos de Covid-19. Agora, o estado tem 6.682 casos confirmados de Covid-19, dos quais 2.440 estão em isolamento domiciliar e 252 internados em leitos públicos e privados.

Há 672 casos em investigação laboratorial e com mais 21 mortes confirmadas por coronavírus, Alagoas alcança 337 óbitos por Covid-19.

Brasil

A Agência Brasil, portal de notícias do governo brasileiro informa que O Brasil registrou 807 novas mortes por Covid-19 nesta segunda-feira, 25, chegando ao total de 23.473. O resultado representou um aumento de 3,5% em relação a ontem (24), quando foram contabilizados 22.666 falecimentos em decorrência do novo coronavírus. Os números foram divulgados no balanço do Ministério da Saúde hoje (25).

por Fernando Vinícius – Decom PMP