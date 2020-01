Boleto para pagamento de cota única do IPVA está disponível no site e nas Centrais Já!

A Secretaria de Estado da Fazenda informa que já está disponível a emissão do boleto para pagamento em cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020. Nesta etapa do calendário, os contribuintes podem obter desconto de 10% para todos os finais de placa (0 a 9).

O documento pode ser emitido no site da Fazenda (sefaz.al.gov.br), no “Espaço do Contribuinte”, escolhendo a opção “IPVA” e depois “Emissão de Boletos”, informando o renavam e a placa. Já para quem decidir pela emissão presencial, basta comparecer a alguma das Centrais Já!.

Para obter a redução no valor do IPVA, os contribuintes devem emitir o boleto e realizar o pagamento em cota única até o dia 31 de janeiro. A redução média do valor do imposto para esse ano será de -3,54%. A frota tributada está prevista para 596.248 veículos.

Cada final de placa possui uma data-limite para pagamento da cota única sem desconto ou da primeira parcela. As placas de finais 1 e 2 têm até 28 de fevereiro; placas de finais 3 e 4 até 31 de março; placas de finais 5 e 6 até 30 de abril; placas de finais 7 e 8 até 29 de maio e as placas de finais 9 e 0 até 30 de junho. O valor mínimo de cada parcela – que pode ser dividida em até seis vezes – não poderá ser inferior a R$ 100.

Confira abaixo o calendário do IPVA para este ano:

Fonte: Agência Alagoas