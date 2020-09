Bolsonaro: Brasil está “praticamente vencendo” a pandemia

No dia em que o Brasil deve chegar à marca de 130 mil mortos pela covid-19, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o país está “praticamente vencendo” a pandemia e será um dos menos afetados do mundo pelas suas consequências econômicas.

“Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados”, disse Bolsonaro durante visita às obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia.

Bolsonaro citou medidas como o auxílio emergencial, que foi prorrogado até o final do ano, mas com valor menor, de 300 reais, e repasse de recursos para Estados e municípios.

“Já começa a aparecer na mídia lá de fora, que na mídia aqui de dentro é difícil aparecer boa notícia, que o Brasil é um dos países que menos sofreu com a pandemia dada as medidas tomadas pelo governo federal”, discursou.

O Brasil é o segundo país do mundo em número de mortes pela covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro em número de casos, depois dos EUA e da Índia.

O Produto Interno Bruto brasileiro caiu 9,7% no segundo trimestre do ano na comparação com o primeiro trimestre.

