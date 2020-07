Bolsonaro cita melhora e toma 3ª dose de hidroxicloroquina

O presidente Jair Bolsonaro afirmou em vídeo publicado nesta terça-feira nas redes sociais que está se sentindo melhor do que nos últimos dias, após ter anunciado mais cedo que teve resultado positivo em teste para a Covid-19.

“Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem, estava mais ou menos no domingo, mal na segunda-feira, hoje, terça, estou muito melhor do que sábado, então, com toda certeza, está dando certo”, disse Bolsonaro em vídeo publicado no Facebook.

“Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus, sabemos que nenhum tem sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo, então eu confio na hidroxlocloroquina”, acrescentou.

Ainda na segunda-feira, antes mesmo do resultado de seu exame, Bolsonaro disse ter começado a usar o medicamento, cujos testes para Covid-19 foram interrompidos recentemente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) depois que estudos indicaram que não mostravam benefício para quem tem a doença.

Fonte: Terra