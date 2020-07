Bolsonaro destaca papel do Congresso ao prorrogar auxílio

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto nesta terça-feira para prorrogar o auxílio emergencial aos chamados vulneráveis e destacou a “sensibilidade” do Congresso Nacional e da equipe econômica.

A assinatura do decreto que prorroga o benefício por dois meses ocorreu em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e de vários ministros, dentre eles o da Economia, Paulo Guedes.

Bolsonaro aproveitou para manifestar o desejo que a economia já esteja mostrando sinais de reação ao final do período de prorrogação do benefício.

Fonte: Terra