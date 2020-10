Bolsonaro diz que ‘acabou’ com operação Lava Jato

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (7) que “acabou” com a operação Lava Jato porque “não tem mais corrupção no governo”.

A declaração foi dada em pronunciamento no Palácio do Planalto, em evento para anunciar medidas voltadas ao setor de aviação civil. “É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho, dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo”, afirmou o presidente.

Bolsonaro foi eleito na esteira dos efeitos provocados pela Lava Jato no cenário político e chegou a nomear o principal símbolo da operação, o então juiz Sergio Moro, como ministro da Justiça, cargo do qual se demitiria em abril de 2020, em meio a supostas tentativas do presidente de interferir na Polícia Federal para proteger a família.

O filho mais velho do mandatário, o senador Flávio Bolsonaro, é acusado pelo Ministério Público de desviar dinheiro de seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) por meio de rachadinha operada pelo policial militar aposentado Fabrício Queiroz.

Esse esquema consiste na divisão forçada dos salários de assessores parlamentares com os políticos que os contratam.

Fonte: Terra