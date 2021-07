Bolsonaro é transferido para SP e pode passar por cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro será transferido para São Paulo para avaliar a necessidade de uma cirurgia de emergência, informou a CNN Brasil nesta quarta-feira, 14.

Bolsonaro está internado desde esta manhã no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após sentir fortes dores abdominais e reclamar de uma crise de soluços que persiste há alguns dias.

Em nota enviada à emissora, a Secretaria de Comunicação informou que, após exames realizados no Hospital das Forças Armadas, os médicos constataram uma obstrução intestinal e decidiram leva-lo para São Paulo, onde o presidente será submetido a exames complementares para a definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência.

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira em sua conta no Twitter que enfrenta um novo desafio decorrente do atentado a faca que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018, após ser hospitalizado nesta madrugada com fortes dores abdominais.

“Mais um desafio, consequência da tentativa de assassinato”, escreveu o presidente no tuíte.

Em 2019, o presidente Bolsonaro já havia passado por uma cirurgia no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para corrigir aderências no tecido intestinal. O problema surgiu após intervenções cirúrgicas de emergência devido ao ataque a faca que Bolsonaro, então candidato à presidente da República, sofreu em 2018.

