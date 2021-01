Bolsonaro mobiliza Ministério para construir ponte entre Penedo e Neópolis

O presidente Jair Bolsonaro participou, na manhã desta quinta-feira (29), da solenidade de abertura de tráfego da nova ponte sobre o Rio São Francisco na BR-101, no município de Propriá, em Sergipe. Durante o evento, o senador Collor solicitou ao presidente um estudo para a construção da ponte que vai ligar o município de Penedo à cidade sergipana de Neópolis. O pedido foi prontamente acatado pelo chefe do Executivo Federal.

“Quero agradecer aqui ao senador Fernando Collor. No seu voo, vindo pra cá, reuniu-se com Tarcísio [da Infraestrutura] e expôs a sua preocupação e a necessidade da possibilidade da construção da ponte que liga Penedo [Alagoas] a Neópolis [Sergipe]. O Tarcísio respondeu que é possível sim, via Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem à frente um ministro nordestino também, o nosso prezado Rogério Marinho. Essa possibilidade, realmente, vai se concretizar, se Deus quiser. É o primeiro passo. Não vai levar 26 anos não, pode ter certeza”, afirmou o presidente durante solenidade nesta quinta-feira.

A convite de Bolsonaro, o senador Collor veio de Brasília, com o presidente, para participar da solenidade. A atuação de Collor foi fundamental para destravar as obras de duplicação da BR-101, garantindo amplo desenvolvimento. Sobre o pedido feito ao presidente, Collor ressaltou ser de fundamental importância não só para Alagoas e Sergipe, mas também para as demais unidades federativas.

“Gostaria, senhor presidente, de uma palavra de solicitação, um pedido a Vossa Excelência, para que inicie os estudos de construção da ponte que liga Penedo a Neópolis, sendo mais uma ponte da integração nacional, que é de fundamental importância para todas as regiões do Brasil”, destacou o senador e ex-presidente da República.

Collor salientou ao presidente, na ocasião, que não fique desestimulado em meio a uma série de críticas que vem recebendo ao longo da gestão, que tem o apoio da população e da classe política. O senador agradeceu a oportunidade de participar da solenidade e frisou o trabalho de Bolsonaro à frente do Executivo Federal.

“Minha gente amiga de Propriá, de Porto Real, de Alagoas e Sergipe e do Brasil, fico satisfeito por participar ao lado de Bolsonaro dessa obra de extrema importância para nossa região. Agradeço o convite do presidente para poder estar aqui, hoje, comemorando uma obra que parecia não ter fim, mais de 25 anos. O ministro Tarcísio, seguindo as orientações de Bolsonaro, tem feito uma revolução e dado prioridade às obras inacabadas, que foram iniciadas e não foram finalizadas; mas o fundamental é que estão sendo entregues”, externou Collor.

Na solenidade, o presidente agradeceu a presença das autoridades, em especial, do senador Collor, respondendo à solicitação feita quanto à construção da ponte. Segundo ele, não vai durar muito tempo para a obra ser construída.

Fonte: Gazetaweb