Bolsonaro não está preparado para tocar o país, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “chegou ao limite” e “não está preparado” para governar o Brasil, depois de pronunciamento feito em rede nacional, ontem à noite, por causa da crise desencadeada pelo novo coronavírus. “Eu penso que o presidente Bolsonaro chegou ao limite da compreensão das pessoas desse país. Ele, definitivamente, não está preparado para tocar o Brasil”, disse Lula, em transmissão realizada pelas redes sociais. “O presidente não é obrigado a saber de tudo, mas quando você não sabe, você consulta a sociedade, os especialistas, os governadores. Coisa que, em nenhum momento, ele fez, já pressionado pela falta de competência em não tratar do coronavírus”, completou.

Lula definiu o pronunciamento de Bolsonaro como “espetáculo de grosseria”, e que esperava o mínimo de responsabilidade do presidente. “Se ele agisse com responsabilidade, quem sabe a gente já tivesse munido de máscaras, respiradores e milhões de testes. Estou vendo os governadores se dedicarem. E o presidente da República precisa tomar juízo. Ou o Congresso fazer com que as coisas aconteçam”, afirma ele, emendando um recado direto. “[Bolsonaro] Seja responsável, converse com as pessoas, com movimentos sociais, e sem discutir quem tem razão ou não”, aconselhou.

Apesar das críticas, Lula já disse em entrevista ao UOL que não pensa “em pedir o impeachment de Jair Bolsonaro só por não gostar dele”.

Fonte: UOL