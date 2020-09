Bolsonaro pode atacar ONGs ou falar da Amazônia na ONU

Jair Bolsonaro já recebeu do Itamaraty sugestões de temas para o discurso de abertura da 75ª Assembleia Geral da Onu no próximo dia 15. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com o jornalista, o presidente pode fazer um ataque às ONGs ou falar sobre a reforma do Conselho de Segurança, além da possibilidade de falar sobre a Amazônia.

A possibilidade de falar sobre a Amazônia acontece após as recentes críticas sobre o comportamento do governo em temas ambientais. A ideia é que Bolsonaro falou que o Brasil está comprometido com a sustentatibilidade “nas dimensões econômicas, sociais e ambientais”.

O presidente ainda não revelou se vai viajar para Nova York para participar presencialmente da cerimônia. No entanto, o provável é que ele participe virtualmente da conferência.

Fonte: Terra