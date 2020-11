Em AL, Bolsonaro prega parceria e anuncia R$ 15 mi para o Canal do Sertão

Sob os gritos de ‘mito’, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) inaugurou, na manhã desta quinta-feira (5), a ampliação do sistema de abastecimento de água do município de Piranhas, no Sertão de Alagoas, e assinou a liberação de quase R$ 15 milhões para sequência das obras do trecho IV do Canal do Sertão.

No discurso, o chefe da nação voltou a criticar a ‘turma que veste vermelho’ e enalteceu o trabalho de parceria com o senador Fernando Collor (PROS) e com o deputado federal Arthur Lira (PP), que exerce a liderança do Centrão.

A solenidade foi acompanhada pelo senador Collor e por dois ministros, o do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e das Comunicações, Fábio Faria. Lira não pode estar presente por estar se recuperando da Covid-19.

O Sistema de Abastecimento de Água, que recebeu R$ 12 milhões da Funasa, atenderá cerca de 10 mil pessoas da área rural do Distrito de Piau, por meio de captação de água no Trecho III do Canal do Sertão Alagoano, que já está em operação.

A comitiva também anunciou mais R$ 14,8 milhões para garantir a continuidade das obras do Trecho IV do Canal do Sertão Alagoano, hoje com 94,6% de execução e com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2021. Com este repasse, o empreendimento já recebeu R$ 165 milhões no Governo do presidente Jair Bolsonaro. O valor total de investimentos da União é de R$ 817,6 milhões.

“É para este povo que devo a lealdade absoluta. Agradeço ao senador Fernando Collor por ter atendido ao convite de estar aqui. É um homem que luta pelo interesse do Brasil, e em especial, pelo seu estado. Também está faltando uma pessoa aqui: o deputado Arthur Lira, que está com Covid. Ele faz mais do que uma articulação, mas é uma pessoa sempre pronta para trabalhar pelo seu estado e pelo Brasil”, destacou o presidente.

Ao lado de uma criança, Bolsonaro prometeu expandir a quantidade de escolas cívico-militares, sugerindo que os prefeitos apresentem o pedido ao Ministério da Educação para que estas unidades sejam construídas em todas as regiões brasileiras.

Ele também agradeceu pela forma calorosa como foi recebido pela população local e políticos da região. “Não tem preço esta maneira como fui recebido e como temos sido recebidos em qualquer lugar do Brasil em que nós estejamos. Vimos uma turma de verde amarelo numa quantidade muito superior à turma de vermelho que tinha no passado”, alfinetou.

Bolsonaro disse que, com a gestão, está resgatando valores no País. “Deus, Pátria e família. Todos temos o dever de lutar por esta Pátria. O mundo está de olho em nós e temos o que eles não têm. Acompanhamos a política externa, mas para dizer que aquilo é nosso tem que passar pela consciência de cada um de nós”. O presidente afirmou que deve a vida e o mandato a Deus. “Ele [Deus] sempre estará ao nosso lado para nos fazer decidir os destinos desta nação”.

COLLOR AGRADECE PARCERIA E CARINHO COM ALAGOAS

Com a palavra, o senador Collor lembrou que Bolsonaro era o segundo presidente do Brasil a pisar no solo do distrito de Piau, em Piranhas. O primeiro foi ele.

“Estive aqui, quando fui eleito presidente, para pagamento de uma promessa de rezar uma missa. A celebração foi feita por Dom Fernando Iório. Aqui também demos início à construção da hidrelétrica de Xingó, com 15 mil empregos diretos e indiretos”, recordou.

Collor agradeceu a parceria com a Presidência da República e o anúncio de verba para garantir a continuidade das obras do Canal do Sertão.

“Parabenizo o Governo Bolsonaro pelo esforço que vem realizando de combate às desigualdades regionais. É uma gestão que vem se pautando por esta consciência. Necessitamos de obras estruturantes que abram os olhos e a esperança do povo brasileiro. E, vindo a Alagoas, Bolsonaro demonstra o seu carinho e amor pelo Nordeste, colocando a nossa região como prioridade. Tenho a certeza de que novas obras virão”.

O senador alagoano ainda destacou que tem esperança de, ainda nesta gestão, as obras do Canal do Sertão serem concluídas. Além disso, pediu que o presidente monte um plano para interligar as cidades brasileiras através da internet.

Já o ministro Rogério Marinho prometeu um esforço por parte do governo para manter as obras federais em andamento em Alagoas. Até agora, segundo ele, foram mais de R$ 70 milhões investidos no Estado para obras estruturantes.

“Estamos entregando esta obra em Alagoas mesmo sabendo que foi iniciada em gestão anterior. O compromisso do presidente Bolsonaro é terminar as obras públicas e prestar contas dos impostos pagos pelo contribuinte, cujo dinheiro está sendo revertido em melhoras para a própria população. Há quase dois anos de gestão, este governo pode bater no peito para dizer que não há caso de corrupção”.

por Thiago Gomes e Clariza Santos/Gazetaweb