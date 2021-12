Bolsonaro segue com reprovação de seu governo em 53%

A reprovação do governo Jair Bolsonaro segue alta, com 53% de rejeição, segundo levantamento do Instituto Datafolha divulgado nesta sexta-feira, 17. O percentual é o mesmo da pesquisa anterior, realizada em setembro, e é considerado o pior índice de avaliação desde que Bolsonaro assumiu a presidência em 2019.

Ainda de acordo com o levantamento, apenas 22% da população consideram o governo como ótimo ou bom.

Veja os números:

Ótimo/bom: 22%

Regular: 24%

Ruim/péssimo: 53%

Não sabe: 1%

A pesquisa, cuja margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos, ouviu 3.666 pessoas entre os dias 13 a 16 de dezembro em 191 municípios do Brasil.

Recortes

A pesquisa Datafolha detalhou ainda recortes do público ouvido pelo levantamento.

O governo Bolsonaro tem os maiores índices de reprovação entre homossexuais e bissexuais (75%), estudantes (73%), jovens de 16 a 24 anos (59%), moradores do Nordeste (58%), entre os que ganham até dois salários mínimos (51%), entre os que ganham mais de 10 salários mínimos (48%) e moradores da região Sul (44%).

Já entre os números de aprovação, a gestão Bolsonaro é mais bem avaliada entre os empresários (50%) e evangélicos (32%), os que ganham até dois salários mínimos (17%), os desempregados (16%) e os que têm entre 16 e 24 anos (13%).

