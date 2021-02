Bolsonaro sobre falta de UTIs: “Sempre teve seus problemas”

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas de restrição anunciadas por alguns governadores para barrar a disseminação do coronavírus e disse que a saúde “sempre teve seus problemas”.

“A saúde no Brasil sempre teve seus problemas. A falta de UTIs era um deles e certamente um dos piores”, afirmou em postagem no Twitter ao comentar uma foto, também na postagem, de título e linha fina de uma reportagem do G1 de março de 2015 sobre falta de leitos de UTI no país.

“HOJE, ao FECHAREM O COMÉRCIO e novamente te obrigar a FICAR EM CASA, vem o DESEMPREGO EM MASSA com consequências desastrosas para o país”, completou o presidente em texto na rede social.

Em postagens seguintes, Bolsonaro listou valores repassados pelo governo federal a Estados em 2020, incluindo recursos referentes ao auxílio emergencial.

O presidente voltou recentemente a explicitar críticas a medidas de isolamento social, mesmo com a média móvel de mortes no país por covid-19 batendo picos desde o início da pandemia.

