Bom Jesus 2022: Celebração religiosa acontece de forma itinerante em Penedo

A celebração religiosa ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes em Penedo acontece de forma itinerante em 2022.

A programação da maior romaria de Alagoas foi iniciada no último domingo, 02, com procissão da Capela da Santa Cruz – paróquia responsável pelos festejos desde 1914 – até a catedral diocesana.

Na noite de ontem (segunda, 03), a imagem do Bom Jesus dos Navegantes foi levada em carro aberto da Igreja de Nossa Senhora do Rosário até a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, situada na Vila Matias.

Na sede da administração municipal, o Prefeito Ronaldo Lopes e membros da gestão Crescendo Com Seu Povo receberam a visita da imagem levada em peregrinação pela Diocese de Penedo.

A celebração continua logo mais à noite, com uma carreata a partir das 18h30, saindo da paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora até a Igreja de São Francisco de Assis, localizada no Conjunto Rosete Andrade.

No início da noite de quarta-feira, 05, acontece o translado da imagem do Bom Jesus até a Praça da Fé, percorrendo diversas localidades de Penedo até chegar no espaço coberto e com mil cadeiras instalado ao lado da capela da Santa Cruz.

A Praça da Fé será o local de todas as missas até o próximo domingo, 09, data da procissão fluvial que atrai milhares de romeiros para Penedo, com todas as celebrações transmitidas ao vivo nas redes sociais da Prefeitura e da Diocese.

