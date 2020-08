Bombeiros civis salvam criança, pai e tio de afogamento no Pontal do Peba

Bombeiros civis salvaram uma menina de 10 anos, o pai e o tio dela de afogamento na tarde deste domingo (23), no Pontal do Peba, em Piaçabuçu, no Litoral Sul de Alagoas.

O pai, a menina e a mãe, que acompanhou aflita o salvamento, são de Arapiraca, e o tio, é de São Sebastião.

A chefe do grupo de bombeiros “Os Guardiões”, Rafa Rios, contou que o salvamento ocorreu em uma região conhecida como Maracujá ou Barrinha, onde há uma vala. A menina se afogou e o pai e o tio tentaram resgatá-la, mas não conseguiram e também precisaram ser salvos.

“Sem conhecer o local adentraram na água, quando a menina de 10 anos se distanciou, o pai tentou resgata-lá, mas não sabia nadar e o tio da mesma também tentou, mas também não conseguiu. Ao visualizar, de imediato os bombeiros civis entraram na água e fizeram o resgate dos 3 envolvidos”, contou a bombeira civil.

Rafa Rios explicou que os bombeiros civis já realizam salvamentos há três anos na região e nunca houve óbitos por afogamento. Ela disse que não foi a primeira vez que houve princípio de afogamento na Praia do Pontal do Peba.

A equipe de bombeiros que salvou a família é formada por Adriana Lima, Venâncio Santos, Neilton Rodrigues, que entraram na água, e Rafa Rios, que é chefe de guarnição.

