Bombeiros evitam afogamento de família na Praia do Francês

Militares do Corpo de Bombeiros evitaram, na tarde deste sábado, 7, o afogamento de três pessoas, na Praia do Francês, no Litoral Sul, em Marechal Deodoro.

Uma homem de 45 anos, uma mulher, também de 45 anos, e uma menina de 11 anos, todos da mesma família, foram salvos por quatro militares do Corpo de Bombeiros quando se afogavam em trecho da praia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança e a mãe foram levadas pela correnteza e o pai tentou salvá-las.

O homem teve grau 1 de afogamento, quando a vítima, após o socorro, não apresenta dificuldade respiratória. A mãe e a filha estavam bem e, após o resgate, foram deixadas na areia.

Fonte: TNH1