Boneca Raquel completa 60 anos e leva milhares de pessoas às ruas de Penedo

Nesta sexta-feira, 07, aconteceu a prévia carnavalesca da Boneca Raquel em Penedo. Completando 60 anos de existência, a boneca verdadeiramente arrastou uma multidão pelas principais ruas da parte baixa da cidade ribeirinha.

Além da boneca Raquel outros bonecos gigantes também fizeram a alegria do folião com sua irreverência e agitação.

A animação do folião ficou por conta da orquestra de frevo “Amigos da Raquel” comandada pelos irmãos Waguinho e Waltinho Trajano.

Durante todo o percurso, a Policia Militar juntamente com os agentes de trânsito municipais foram essenciais para a organização e a lei da ordem da prévia da Boneca Raquel. Everaldo Santos, um dos organizadores do bloco, em conversa com nossa reportagem, OparaNews, agradeceu a todos que compareceram ao evento e que de forma direta e indireta fizeram contribuíram para o sucesso da boneca Raquel em Penedo.

por Redação