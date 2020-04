Boninho diz que está lutando para manter o BBB20 no ar

Com a grande final marcada para o próximo dia 23 de abril, o Big Brother Brasil 20 segue mobilizando multidões – à distância, claro. Contudo, não tem sido nada fácil manter o reality show no ar, por conta da pandemia do coronavírus.

Conforme OFuxico noticiou, em alguns países, como o Canadá, o programa foi suspenso e os participantes voltaram para suas casas, sem prêmio. Na Itália, houve opção de deixar ou não o confinamento e todos puderam telefonar para os familiares.

No final de semana, Boninho fez uma postagem destacando a importância da oração neste momento de pandemia e destacou uma oração aos orixás. Em meio às 120 visualizações e muitos comentários, o Big Boss foi, como sempre, questionado sobre o jogo. Mas uma das perguntas chamou à atenção.

“Boninho, vai ter mais provas de resistência?”, indagou a seguidora.”Decidimos que não, para poupar a equipe que trabalha nas provas. Quando temos resistência para eles, ficamos aqui também. Assim, nesse momento, estamos litando para manter o BBB. Por isso, estamos com uma equipe enxuta para levar para vocês o dia a dia”, disse o diretor.

O Covid-19 fez com que houvesse algumas alterações na estrutura da equipe e até mesmo na condução do programa. Como se sabe, desde que a pandemia se instaurou, o público não participa mais das eliminações.Tiago Leifert recebe o eliminado no estúdio, sem contato físico. E nenhum deles participa mais da, até então rotineira, maratona de programas da emissora, uma vez que estão todos suspensos. O único compromisso tem sido com o Multishow.

Fonte: O Fuxico