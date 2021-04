Boninho entra no BBB de dummy e Juliette corre atrás dele

A festa do BBB 21 da quarta-feira (21) já começou quente com show de Pabllo Vittar e Preta Gil. Além delas, duas presenças ilustres passaram por lá. Foram dois dummys pra lá de amostrados. Um deles, com certeza, era o diretor Boninho, que resolveu dar uma visitinha. O outro tem identidade misteriosa.

Os dummys costumar entrar lá para ajudar na parte técnica das dinâmicas e provas. Eles ficam todos mascarados, para não ser possível descobrir a identidade. Geralmente, o recomendado é que os participantes praticamente ignorem que eles estão ali, só interagindo quando solicitado para fins de organização. Mas dessa vez, eles fizeram de tudo para chamar atenção. Na frente dos brothers e sisters, eles começaram a dançar de forma desajeitada e todos começaram a olhar, confusos.

É claro que o momento levantou suspeitas, mas a identidade não foi revelada para eles.

Quando eles estava indo embora, Juliette não segurou sua curiosidade e correu atrás deles para tentar descobrir quem era!

Ana Furtado, apresentadora e esposa de Boninho, desafiou seus seguidores a reconhecerem o dummy especial. Quando ele apareceu, ela imediatamente reconheceu e deu muitas risadas, se divertindo com a peripécia do marido.

O tema da festa esta semana foi em homenagem ao top 8. Está acabando. É o fim de uma jornada super emocionante. Quem será que vai ganhar? Saberemos essa resposta em apenas poucos dias. Segura essa ansiedade, já está chegando grande final!

Fonte: POPline