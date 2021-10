Boninho nega lista de famosos para o ‘BBB22’ após vazamento

Faltando pouco mais de três meses para a estreia do Big Brother Brasil 22, as listas de possíveis participantes já começaram a surgir nas redes sociais, mas parece que nenhuma delas acertaram.

Através de seu perfil do Instagram, Boninho, responsável pelo reality global, fez questão de negar as suposições. Em uma das listas os atores Paulo Vieira e Ellen Rocche foram sugeridos como os possíveis brothers de 2022.

“Começaram as especulações e a gente nem começou a trabalhar isso direito”, iniciou o diretor. “Tadinho do Paulo Vieira. Cara, fica tranquilo, faz seu programa no GNT. Ellen Roche, adoro, mas não. Tá tudo errado, não tem nada disso ainda (…) Ainda ninguém sabe nada”, completou.

Em sua legenda, o marido de Ana Furtado, que até apareceu vestindo um boné “anti-parabólicas” disse: “Eu sei que a saudade é enorme, mas se os chutes começarem agora, todo mundo vai de camarote pro BBB. Calma!!!”.

Bem-humorado, o comediante Paulo Vieira se divertiu com a suposição nos comentários da postagem: “EU JÁ TAVA CANCELANDO COISA, DIRETOR“. O cantor Belutti, da dupla com Marcus, também reagiu as suposições. “Sobrou até pra mim”, disse o sertanejo.

