Boninho responde se daria um emprego a Gilberto na Globo

No dia das mães, dona Jacira, mãe de Gilberto Nogueira, recebeu um recado especial de Boninho, diretor do programa que levou o economista ao estrelato. Durante a semana de entrevista pós-reality, Gil revelou que sua mãe o aconselhou a pedir um emprego a Boninho durante a ‘cadeira elétrica’, etapa do processo seletivo para entrar no BBB.

O ‘big boss’ respondeu positivamente a recomendação de dona Jacira e a parabenizou pelo dia especial.

“Fiquei sabendo que você contou para todo mundo que sua mãe pediu para você pedir emprego quando fez a cadeira elétrica. Pode dizer para ela que, se você pedisse, a gente te dava. Feliz dia dela.”, disse o diretor Global.

Futuro de Gil

Apesar da fama proporcionada por sua participação no Big Brother Brasil 21, Gilberto Nogueira não pretende deixar a vida acadêmica de lado e já decidiu que cursará o sonhado PHd em economia na Califórnia, nos Estados Unidos. O ex-brother, em entrevista ao #RedeBBB, revelou um novo sonho.

“Ser Presidente do Banco Central. Seria extraordinário. A emissão de moeda, o estudo do mercado financeiro. A moeda influencia vários fatores, como desemprego e inflação. Eu sou apaixonado, não é minha área de pesquisa hoje mas eu tenho muito prazer de estudar e falar”, disse o ex-bbb.

Gil contou que trabalhar na área nunca foi sua meta. O economista não achava um sonho palpável. “Nunca foi um objetivo de vida, mas hoje em dia eu penso que trabalhar e presidir o Banco Central seria um sonho, que nunca foi palpável. Tem muitos economistas grandiosos no Brasil, é um trabalho de alta responsabilidade”, contou.

