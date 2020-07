Botafogo anuncia contratação de Salomon Kalou

Salomon Kalou é jogador do Botafogo. O clube anunciou nesta quinta-feira, nas redes sociais, a contratação do atacante marfinense, que assinou contrato até o fim de 2021. O reforço deve chegar ao Brasil na próxima semana para ser apresentado à torcida.

Para anunciar o novo reforço, o clube publicou um vídeo que lembrou lances do marfinense no futebol europeu e mostrou elefantes, que são símbolos e apelido da seleção da Costa do Marfim. No final, Kalou deu o primeiro recado e usou uma expressão em inglês em alusão ao Bota.

– Muito orgulho de ser Botafogo. “Put fire” (“Bota fogo” em inglês) – disse.

O acerto com o jogador de 34 anos era questão de tempo, como explicou o GloboEsporte.com na última quarta-feira. O clube já tinha o “ok” do atleta, que aprovou os valores apresentados na proposta, mas esperava a confirmação no papel para anunciar a novidade.

Kalou desembarca em General Severiano para ser o grande astro do elenco ao lado do japonês Honda. A chegada de outra estrela internacional era vista pela diretoria como uma chance de dar mais visibilidade ao clube e alavancar receitas comerciais. O clube tentou o mesmo com os volantes Yaya Touré e Obi Mikel, mas terminou com um reforço para o ataque.

Para seduzir o marfinense, o Botafogo apresentou um modelo de negócios parecido com o apresentado a Honda. O atleta receberá um valor mensal fixo, que pode ser potencializado com ações de marketing e patrocínios. O jogador chegou a ficar receoso com notícias sobre salários atrasados no clube, mas acabou convencido a assinar. O fato de o atacante ter uma esposa brasileira foi considerado pela diretoria como reforço nas conversas.

O atacante chega para a aventura no Brasil depois de uma vida inteira no futebol europeu. Contratado ainda jovem pelo Feyenoord, da Holanda, Kalou viveu o melhor momento da carreira no inglês Chelsea, pelo qual levantou a taça da Liga dos Campeões em 2012. Depois, passou ainda pelo Lille e encerrou recentemente o contrato com Hertha Berlim, onde estava desde 2014. Na última temporada, ele fez sete jogos e dois gols.

O jogador teve destaque, também, na seleção nacional. Pela Costa do Marfim, fez 97 jogos e 28 gols e participou de duas Copas do Mundo, em 2010 e 2014. No Mundial do Brasil, ele chegou a medir forças com o hoje companheiro Honda. Na ocasião, os africanos venceram por 2 a 1, mas o japonês marcou um golaço.

Kalou vai reforçar um ataque alvinegro que já gera expectativa no torcedor por conta de duas promessas: Luis Henrique e Pedro Raul. A dupla fez gols e boas partidas no primeiro semestre. No Brasileirão, a comissão técnica espera que a experiência do marfinense ajude ainda mais os dois garotos.

