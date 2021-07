Botafogo bate o Vitória e volta a vencer

Fogo no frio! Em gelada noite nesta quarta-feira, o Botafogo superou o Vitória por 1 a 0 em partida válida pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Chay marcou o gol do duelo.

Com o resultado, o Alvinegro se recuperou de uma sequência negativa, voltou a vencer, chegou a 11 pontos e subiu para a 7ª colocação na Série B. O Vitória, por sua vez, manteve os 6 pontos e está na 18ª posição, na zona de rebaixamento.

O Botafogo volta aos gramados no próximo domingo para enfrentar o Avaí, em jogo válido pela 9ª rodada da Série B, às 21h, na Ressacada. O Vitória entrará em campo um dia antes: às 21h30, medirá forças com o Goiás no Barradão.

Fonte: Lance