Botafogo bate Operário e garante acesso à Série A

Foi suado, foi com ansiedade, foi com perseverança, mas foi digno da emoção de torcedores do Botafogo. Em jogo com muita tensão, o time alvinegro chegou a passar por apuros quando viu o Operário sair na frente, com gol de Fabiano. Mas Pedro Castro e Rafael Navarro garantiram a virada por 2 a 1 e o acesso da equipe na 36ª rodada da Série B, em jogo realizado nesta segunda-feira (15).

Na sexta-feira (19), a equipe paranaense volta a campo para enfrentar o Brusque no Augusto Bauer, às 19h. Já o time alvinegro volta a campo no domingo (21), às 19h, quando encara o Brasil de Pelotas no Estádio Bento Freitas.

por Vinícius Faustini – Terra