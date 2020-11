Botafogo espera anunciar novo treinador até quarta-feira

O Botafogo continua sem treinador desde que Bruno Lazaroni foi demitido na quarta-feira passada. O antigo comandante não resistiu à derrota para o Cuiabá pela Copa do Brasil, por 1 a 0, no Nilton Santos. Desde então, muitos nomes foram especulados, vários treinadores sondados, mas nenhum confirmado para dirigir a equipe.

A situação financeira e política do Alvinegro, que tem eleições este mês, tornam as coisas mais complicadas. A diretoria gostaria de um treinador experiente e que aceitasse um contrato curto, até o fim do Brasileiro, em fevereiro. Somado a isso, ainda existe a dificuldade em contratar reforços de peso.

Depois de receber negativas de treinadores brasileiros, o departamento de futebol e o comitê executivo estão pendendo para um estrangeiro. O clube, porém, faz mistério quanto ao nome do treinador. Sabe-se que Arce, paraguaio ex-lateral-direito do Palmeiras e que treinou a seleção do seu país, foi descartado. Já o ex-técnico da Costa Rica, Alexandre Guimarães, não teve interesse.

Os nomes que circulam nos bastidores do Alvinegro são os do argentino Héctor Cúper, e dos uruguaios Jorge Fossati e Gustavo Munúa. Cúper, de 64 anos, tem no currículo a Inter de Milão, e comandou recentemente a seleção do Uzbequistão. Já Fossati, de 67 anos, estava no River Plate, do Uruguai, e tem passagem pelo Inter. Mais novo da lista, Munúa, tem 42 anos, e trabalhou no Nacional, do Uruguai.

Membro do comitê, Carlos Augusto Montenegro, via Whatsapp, confirmou na noite deste domingo, segundo informações do Canal do TF, que o Botafogo já tinha definido o nome do treinador e que ele é estrangeiro.

Certo porém, é que na partida de volta da Copa do Brasil contra o Cuiabá, nesta terça-feira, o preparador de goleiros Flavio Tenius comandará interinamente a equipe. Botafogo e Cuiabá entram em campo na Arena Pantanal, às 19 horas (de Brasília).

Fonte: Gazeta Press