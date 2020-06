Botafogo goleia a Cabofriense com golaços e protestos

Com oito dias de treinamento e escalação improvisada graças à condição física de alguns jogadores do elenco, o Botafogo não sentiu falta do ritmo de jogo no seu retorno ao Campeonato Carioca e goleou a Cabofriense neste domingo (28).

Pedro Raul marcou duas vezes, Cícero e Bruno Nazário ampliaram, e Luis Henrique e Caio Alexandre fecharam o placar de 6 a 2 com pinturas no Nilton Santos – Emerson Carioca e Diego Sales descontaram para o time de Cabo Frio.

A partida também foi marcada por por protestos antirracistas e contra a volta da competição por parte do Botafogo.

Fonte: Globoesporte