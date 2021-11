Botafogo goleia Vasco por 4 a 0 e assume a ponta da Série B

O contraste entre Vasco e Botafogo se materializou no clássico deste domingo, pela 34ª rodada da Série B. O Fogão está perto do acesso à Série A, enquanto o Gigante da Colina vê o inferno de jogar a Segunda Divisão em 2022 ser cada vez mais real. O time visitante fez 4 a 0 no rival, em São Januário, pulou para a liderança e afundou os mandantes de vez.

Agora, o Botafogo conta os dias para sacramentar o acesso, enquanto o Vasco precisa de um milagre, cada vez mais improvável, nas quatro últimas rodadas da Série B. O Fogão aproveitou a instabilidade do rival e não perdoou: no contra-ataque, abriu o placar e viu o Cruzmaltino sentir o gol. A partir daí, foi soberano em campo e fez 3 a 0 logo no primeiro tempo.

Na próxima rodada, o Vasco recebe o Vitória, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em São Januário. Já o Botafogo visita a Ponte Preta, na quinta-feira, às 19h00, no Moisés Lucarelli.

Fonte: Gazeta Press