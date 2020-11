Botafogo negocia com Ramon Menezes para assumir time

Diante da desistência de Alexandre Gallo, o Botafogo pode mudar o perfil de busca de treinador no mercado. Agora, um nome menos experiente é estudado: Ramon Menezes, ex-Vasco. O ex-meia apareceu à pauta da diretoria do Alvinegro, que chegou a conversar com o estafe do comandante.

O contato foi bem inicial. O Botafogo fez uma consulta para saber da situação de Ramon Menezes no sentido de salários, tempo de contrato esperado e situações burocráticas de contrato. A diretoria do Alvinegro ainda não definiu o alvo, mas mantém o nome do ex-vascaíno na lista.

Ramon Menezes treinou o Vasco – na primeira experiência como treinador da carreira – nesta temporada. O comandante apostava em um estilo de jogo de troca de posições, toques de bola e jogo apoiado. Chegou a liderar o Campeonato Brasileiro na 4ª rodada, mas o Cruz-Maltino caiu drasticamente na tabela e ele não aguentou a pressão, sendo demitido.

Vale ressaltar que o Vasco de Ramon Menezes foi eliminado pelo próprio Botafogo na Copa do Brasil. Na terceira fase da competição, o Alvinegro, então comandado por Paulo Autuori, venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0 no Nilton Santos e empatou sem gols em São Januário.

Fonte: Lance!