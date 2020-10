Botafogo perde do Cuiabá no Engenhão pela Copa do Brasil

Mesmo contando com nada menos que 11 desfalques, o Cuiabá não se intimidou no Engenhão e derrotou o Botafogo, por 1 a 0, nesta terça-feira, em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Matheus Barbosa marcou o único gol da partida, aos 9 minutos do segundo tempo.

O triunfo deixou a equipe da Série B do Campeonato Brasileiro com a vantagem de jogar por um empate na partida da volta para avançar às quartas de final. O confronto está marcado para 3 de novembro, na Arena Pantanal.

Uma das sensações da segunda divisão, o Cuiabá soube aproveitar as brechas do Botafogo e pouco foi ameaçado no ataque, apesar de entrar em campo com 11 desfalques, entre jogadores contratados pelo clube que já atuaram na Copa do Brasil (sete) e outros por problemas físicos.

O time carioca, por sua vez, mostrou a mesma dificuldade de engrenar que exibe no Brasileirão. O Botafogo sofreu com a falta de criatividade do seu meio-campo e da pouca agressividade do seu ataque. Agora terá que devolver a vitória, fora de casa, para seguir com chances de classificação.

