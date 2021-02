Botafogo perde para Sport e está rebaixado para a Série B

O Botafogo está rebaixado para Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o Alvinegro perdeu para o Sport por 1 a 0, no Nilton Santos, e chegou ao terceiro rebaixamento da história do clube. Iago Maidana marcou o gol da vitória do Leão.

Com o resultado, o Botafogo sacramentou sua ida para Série B do Brasileirão. O Alvinegro manteve os 24 pontos e só poderia chegar aos mesmos 36 que o Bahia tem hoje. Com isso, não teria como sair da zona de degola, pois perderia no critério de desempate.

Por outro lado, o Sport garantiu uma vitória importantíssima na luta contra a Série B. O Leão chegou aos 38 pontos e pulou para a 14º posição, abrindo dois pontos de vantagem para o Bahia, primeiro time do Z-4.

Fonte: Terra