Botafogo supera o Vasco pela primeira partida da Copa do Brasil

O Botafogo saiu em vantagem no primeiro confronto carioca pela quarta fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, a equipe comandada por Paulo Autuori derrotou o Vasco por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos. O gol da partida foi marcado por Matheus Babi.

O jogo de volta será realizado na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário. Não há vantagem de gol qualificado fora de casa. Pelo placar obtido, o Botafogo pode até empatar que se classifica. Quem se classificar garante vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

As atenções de ambas as equipes voltam para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Botafogo mede forças com o Santos, às 18h15, no próprio Estádio Nilton Santos. O Vasco, no mesmo dia, viaja para enfrentar o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira.

