Série A: Bragantino marca no fim e vence o Flamengo

O Bragantino aprontou no Maracanã e tirou a invencibilidade do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Com um gol no último lance do jogo, o Massa Bruta fez 3 a 2, neste sábado, pela quinta rodada.

O Flamengo ostentava uma invencibilidade de 16 jogos no geral e caiu no Maracanã. Até então invicta, a zaga rubro-negra voltou a falhar. No fim, um contra-ataque definiu o jogo.

O Bragantino continua invicto no Brasileiro e agora está na liderança, com 11 pontos. Já o Rubro-Negro continua com seis pontos (tem dois jogos a menos) e está na nona colocação.

Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã. Será a despedida de Gerson, negociado com Olympique de Marselha, da França. Já o Bragantino recebe o Palmeiras, no mesmo dia e horário, no Nabi Abi Chedid.

O Flamengo teve o retorno do técnico Rogério Ceni, que ficou afastado devido à Covid-19. Pedro, recuperado do mesmo problema, ficou fora para aprimorar a forma física.

Fonte: Gazeta Press