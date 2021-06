Bragantino marca no fim, vence Atlético-GO e continua líder

Nesta segunda-feira (28), aconteceu o encerramento da 7ª rodada do Brasileirão Série A. Em campo, o Bragantino foi superior ao Atlético-GO em grande parte do confronto, mesmo atuando fora de casa e foi premiado com o gol salvador do lateral Weverton no final da partida.

Com a vitória, o time segue líder e invicto na competição, com 17 pontos. Agora recebe o Ceará, em casa, na próxima quinta-feira (1). Enquanto isso, o Dragão segue em sétimo e sete pontos. Na próxima rodada, viaja para enfrentar o Atlético-MG.

Fonte: Lance