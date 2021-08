Brasil atinge marca de 100 milhões com a 1ª dose da vacina Covid-19

São mais de 100 milhões de brasileiros de Norte a Sul do país com a primeira dose da vacina Covid-19 no braço. Essa foi a marca que a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde atingiu neste sábado (31).

O número representa que os imunizantes enviados para estados e Distrito Federal já chegaram a 62,5% da população vacinável. O público-alvo da campanha de vacinação conta com 160 milhões de brasileiros.

O avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19, de forma eficaz e segura, é prioridade do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. “Cada dose aplicada representa uma esperança no rosto dos brasileiros. Já somos mais de 100 milhões com esse sentimento. Por isso, o ministério está empenhado em garantir a imunização de todos, com intuito de retomarmos, o mais rápido possível, a vida normal para o crescimento do país”, explicou.

O avanço da campanha de vacinação já está mostrando resultados positivos no cenário epidemiológico do Brasil. De 25 de junho a 25 de julho, a média móvel de casos teve redução de 40%. Já quanto ao número de óbitos, a queda foi ainda maior, chegando a 42%.

Segunda dose

Para completar a imunização contra a Covid-19, é preciso tomar a segunda dose ou tomar a vacina de dose única. Até agora, cerca de 40 milhões de brasileiros já completaram o esquema vacinal, o que representa 25% da população acima de 18 anos.

Com a família Zé Gotinha como protagonista, a importância da segunda dose é tema de campanha do Ministério da Saúde. O objetivo da Pasta é incentivar a população a retornar aos locais de vacinação para finalizar a proteção contra a Covid-19.

Proteção nas fronteiras

Para imunizar a população nas fronteiras e diminuir os riscos de possíveis variantes vindas do exterior, o Ministério da Saúde intensificou a vacinação de brasileiros que moram nesses estados que possuem divisa com outros países. Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina receberam doses extras para vacinar a população.

Vacinas garantidas

O Governo Federal já encomendou mais de 600 milhões de doses de vacinas Covid-19 até o fim de 2021, depois de acordos com diferentes laboratórios. Até o momento, mais de 184 milhões de doses foram distribuídas a todos os estados e o Distrito Federal.

Fonte: Ministério da Saúde