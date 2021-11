Brasil bate Colômbia e se classifica para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira carimbou sua passagem para o Qatar. Com gol de Lucas Paquetá após um segundo tempo exemplar, os comandados de Tite venceram por 1 a 0 a Colômbia nesta quarta-feira (11) na Neo Química Arena e, com 34 pontos, se classificaram na décima-terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A equipe canarinha volta a campo na próxima terça-feira (16) para enfrentar a Argentina, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Bicentenario, em San Juan. Os colombianos, por sua vez, recebem o Paraguai às 20h (de Brasília) no Estádio Metropolitano Roberto Melendez.

por Fábio Lázaro e Vinícius Faustini – Terra