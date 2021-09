A Seleção Brasileira comprovou que pode mostrar criatividade em campo. Com gols de Everton Ribeiro e Neymar, a equipe derrotou o Peru por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), em jogo válido pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. e chegou a 24 pontos em oito jogos. Já a “Blanquirroja” está com oito pontos em nove jogos.

A equipe de Tite volta a campo em outubro, quando encara a Venezuela no dia 7.

por Vinícius Faustini – Terra