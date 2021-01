Brasil e as vacinas para Covid-19, o que nos restam?

De longa data, escutamos falar que tudo que é produzido de melhor no Brasil, não fica com os brasileiros. As argumentações seguem enfocando que somente as sobras ficam para a maioria da população e as melhores coisas, ou irão para fora do Brasil, ou ficarão com os poucos privilegiados. Será que essa argumentação tem fundamentação, ou é uma percepção exagerada? O que enxergamos nessa pandemia? e o que há de novo que refute esse argumento ou o confirme? Acreditamos que não têm muita coisa nova, todavia sim, os modos que está sendo conduzida a pandemia, certificam que essa percepção não é exagerada, de forma alguma, estamos colhendo o que foi plantado e ficamos apenas, até agora, com o que restou. Portanto, estamos ficando com as piores consequências do que restou da pandemia, destacando aqui que a pandemia não acabou e que as vacinas mais modernas (Pfizer BioNtech e Moderna) estão por passar pelas provas de eficácia (novas variantes virais) e durabilidade[1],[2]. Dentre as coisas que restaram, até o momento, nessa pandemia temos:

O terceiro lugar no ranking de números de infectados (poderia ter ultrapassado o segundo lugar e está disputando o primeiro lugar, caso não fosse a baixa testagem)[3];

O segundo lugar no número de mortos (aumento desenfreado de mortes que poderá nos levar ao primeiro lugar)[4];

Recorde em taxa de desemprego na pandemia[5];

Estoque de Hidroxicloroquina para 100 anos[6] (prescrição política[7],[8],[9],[10]);

Disparada nos preços de Ivermectina[11] e Anitta[12] (prescrições política[13]);

Brasil está entre os países com maiores desigualdades sociais (aumento significativo no número de pessoas vivendo em condições de miséria)[14];

Poucas doses da vacina Coronavac e pouquíssimas doses da vacina Astrazeneca (destacando aqui a baixa eficácia da primeira, 50,38%, e 70% de eficácia da segunda – sendo que imunizou, até o momento, menos de 2% da população, e que a primeira não é, se quer, considerada entre os países desenvolvidos e representa a maior quantidade de vacinas[15].

Fechamento, novamente, das fronteiras de alguns países para o Brasil, devido ao descontrole pandêmico e as novas variantes[16].

O Governo Federal, sem um programa bem concretizado de enfrentamento da pandemia, perdido nas crenças e devaneios das soluções pragmáticas, ideológicas, desumanas, focando apenas na retomada da economia, desconectado da visão científica sobre o coronavírus, põe o Brasil entre os países que tardará a controlar as contaminações pelo coronavírus. Em meio as soluções apontadas pelo mundo científico, as quais despertam as preocupações decorrentes das variações virais, enfatizando aqui as novas tecnologias para produção de vacina (Pfizer BioNtech e Moderna)[17], as quais, possivelmente, serão as que poderão responder aos novos sorotipos virais, foram, de certo modo, desconsideradas pelo governo federal[18],[19]. Então, para os brasileiros restam apenas o que sobrou, as poucas e as piores vacinas para Covid-19, que poderão não ser eficazes para vírus de alta capacidade de mutação. Entretanto para não incorrer em risco de tautologia das questões que conhecemos, o novo é que: mesmo sob uma doença, a qual não demonstra predileção de classe, apesar das consequências serem mais graves entre os vulnerados[20], a falta de planejamento, organização e o individualismo vêm demonstrando a perversão da classe que se sente privilegiada. Diante do desespero e o medo da morte, “os fura-filas”[21]recorrem as prerrogativas inexistentes, transcrevendo para o mundo uma comédia de terror a moda brasileira.

Conclui-se que, os desdéns, desde que a pandemia começou, foram traços marcados nas estruturas do governo federal. Inicialmente, a pandemia foi tratada como uma “gripezinha”[22]; como foi apresentado a fórmula “machista” de enfrentá-la, “tem que deixar de ser um país de maricas”[23]; chegando se até o ponto de ignorar o sofrimento e a morte das pessoas, “todos nós vamos morrer um dia”[24]; até a apresentação da comédia de terror a moda brasileira, relacionado com a vacina autorizada com pior taxa de imunização, mas muita briga para ser o primeiro a imunizar, “os fura-filas”[25]. Portanto, a percepção e o sentimento de que ficamos com os restos, as sobras, não são inverídicas, todavia, transcreve a nossa capacidade de se organizar socialmente, assim como, reflete o amargor do individualismo e desumanidade. A falta do espírito de coletividade, historicamente, sabemos onde tem origem, somadas as ideias dos interesses de desorganização e colonialismo. Mas, o que existe de novo é o nosso poder de percepção, de reflexão e não se acomodar, no intuito de romper com essa ciranda, viciosa, tautológica, a qual nos leva a compreender que temos um dos países mais ricos do mundo e mais desiguais, por não conseguimos nos organizar socialmente.

por Ângelo Augusto Araújo (angeloaugusto@me.com), médico, pesquisador, doutor em saúde pública e doutorando em Bioética pela Universidade do Porto.