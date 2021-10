Brasil empata com a Colômbia e perde 100% nas Eliminatórias

A campanha perfeita da Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas terminou na noite deste domingo. No Estádio Metropolitano de Barranquilla, o time comandado pelo técnico Tite criou chances para marcar, mas empatou por 0 a 0 contra a Colômbia.

Com 28 pontos em 10 partidas, a Seleção Brasileira permanece confortavelmente instalada na liderança das Eliminatórias e está cada vez mais perto da classificação à Copa do Mundo 2022. A Colômbia, por sua vez, fica com 15 pontos e figura no quinto posto.

Pela 12ª rodada do torneio, a Colômbia enfrenta o Equador às 18 horas (de Brasília) desta quinta-feira, novamente no Estádio Metropolitano de Barranquilla. Às 21h30 do mesmo dia, o Brasil volta a campo para encarar o Uruguai, na Arena da Amazônia.

Fonte: Terra