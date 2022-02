Brasil goleia Paraguai e segue invicto nas Eliminatórias

A Seleção Brasileira goleou o Paraguai por 4 a 0 na noite desta terça-feira, no Mineirão, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Raphinha, Philippe Coutinho, Antony e Rodrygo marcaram os gols da Amarelinha.

Com o resultado, o Brasil, que ainda não perdeu um jogo sequer nas Eliminatórias, foi a 39 pontos, mantendo os quatro de vantagem para a Argentina, vice-líder e único outro time que também está invicto na competição.

Restam agora apenas mais duas rodadas para o fim das Eliminatórias. Já classificado, o Brasil encara o Chile, no dia 24 de março, em casa, e encerra sua participação no torneio no dia 29 do mesmo mês, contra a Bolívia, fora.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 4 X 0 PARAGUAI

Local: estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Data: 1 de fevereiro, terça-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosvky (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: André Merlo (ARG)

Público: 32.344 pessoas

Renda: R$ 2.894.830,00

Cartões amarelos: Villasanti, Arzamendía, Junior Alonso (Paraguai)

Gols: Raphinha, aos 27 do 1ºT; Coutinho, aos 16 do 2ºT, Antony, aos 40 do 2ºT, e Rodrygo, aos 42 do 2ºT(Brasil)

PARAGUAI: Antony Silva; Robert Rojas (Escobar), Fabián Balbuena e Junior Alonso; Arzamendia (David Martínez), Braian Ojeda, Mathias Villasanti (Benítez) e Richard Sánchez (Enciso); Braian Samudio, Almirón e Carlos González (Sanabria).

Técnico: Guillermo Barros Schelotto.

BRASIL: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Lucas Paquetá (Rodrygo) e Coutinho (Bruno Guimarães); Raphinha (Everton Ribeiro), Vinicius Júnior (Antony) e Matheus Cunha (Gabriel Jesus).

Técnico: Tite

Fonte: Terra