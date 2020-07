Brasil passa de 2,4 milhões de infectados e tem 86.591 vítimas da Covid

O Brasil tem 86.591 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h deste domingo (26), segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde.

Veja os números:

86.591 mortes

2.402.255 casos

Às 20h de sábado (25), o consórcio divulgou que as secretarias estaduais de saúde confirmaram 1.111 mortes nas 24 horas anteriores ao balanço. Com isso, a média móvel de novas mortes no Brasil em 7 dias até então foi de 1.097 mortes por dia, recorde da pandemia e alta de 6% em 14 dias.

Sobre os infectados, foram 48.234 confirmados em 24 horas até o fechamento do boletim das 20h de sábado. Com isso, a média móvel de casos foi de 45.884 por dia, uma alta de 23% em relação aos casos registrados em 14 dias.

No total, de acordo com o balanço das 20h de sábado, 11 estados apresentam alta de mortes: PR, RS, SC,MG, RJ, GO, MS, AP, RO, RR, TO. Em relação a sexta-feira (24), MG, RJ e RR deixaram a lista de estados com estabilidade.

Os dados do balanço levam conta os casos e mortes divulgados nas últimas 24 horas pelas secretarias estaduais. Nem todos ocorreram necessariamente nesse intervalo.

(Entre as 20h de sábado e as 13h deste domingo 8 estados, além do DF, divulgaram novos dados: BA, CE, GO, MG, MS, RN, RR e TO. Às 8h de domingo, o primeiro balanço do dia apontou 86.508 óbitos e 2.397.169 casos confirmados)

Fonte: G1