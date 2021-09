Brasil registra 10.615 casos e 293 mortes por covid-19

O Brasil registrou neste domingo 293 novas mortes por covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 586.851, informou o Ministério da Saúde. Também foram contabilizados 10.615 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no país avançando para 20.999.779, acrescentou a pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O país, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a covid-19. O governo federal ainda reporta 362.457 pacientes de covid-19 em acompanhamento.

