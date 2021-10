Brasil registra 13.466 novos casos e mais 468 mortes

O Brasil registrou neste sábado 468 novas mortes por covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 597.723, informou o Ministério da Saúde.

Também foram contabilizados 13.466 novos casos de coronavírus, com o total de infecções no País avançando para 21.459.117, acrescentou a pasta.

Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em contagem de casos, abaixo de EUA e Índia.

O País, no entanto, tem registrado redução nos números da pandemia nas últimas semanas, à medida que avança em sua campanha de vacinação contra a covid-19.

O governo federal ainda reporta 425.267 pacientes de covid-19 em acompanhamento.

Consórcio de imprensa

O Brasil registrou neste sábado 457 novas mortes por covid-19, elevando para 597.749 o total de vítimas da doença, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de óbitos, que tem o objetivo de eliminar distorções entre dias úteis e fim de semana, caiu pelo quarto dia consecutivo e agora é de 500, ante 513 na véspera.

Foram notificados ainda 12.743 casos do coronavírus. Com isso, o número de diagnósticos positivos agora é de 21.456.504. Três Estados não informaram as informações nas últimas 24 horas: Goiás, Amapá e Rondônia.

Ao menos dez Estados estão enfrentando problemas para atualizar e divulgar estatísticas sobre a pandemia de covid-19. A instabilidade teve início há três semanas, quando o Ministério da Saúde fez mudanças na plataforma E-SUS Notifica, onde são registrados os testes positivos de infecção pelo coronavírus.

Os dados diários da pandemia no Brasil são do consórcio formado por Estadão, g1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h.

Fonte: Terra Com informações do Estadão Conteúdo