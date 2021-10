Brasil registra 130 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 130 mortes e 5.738 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

É o menor número de mortes em 24 horas do ano de 2021 – o menor foi em 8 de novembro, com 128 óbitos. Vale ressaltar que nos finais de semana os números oficiais são sempre menores pelo atraso de notificações e represamento de dados.

Com isso, o país soma um total de 603.282 mortes e 21.644.464 casos confirmados da doença desde o início da pandemia, em março de 2020.

As médias móveis de óbitos e de infecções estão em tendência de queda e ficaram em 324 e 9.806, respectivamente, neste domingo. As médias móveis consideram a média diária de novas notificações nos últimos sete dias.

No ranking global, o Brasil continua em uma das piores posições em relação à pandemia: é atualmente o oitavo do mundo em número de mortes por Covid-19 em proporção à população, com 285,79 vidas perdidas para a doença a cada 100 mil habitantes, de acordo com o levantamento diário da universidade americana John Hopkins.

por Juliana Elias – CNN Brasil