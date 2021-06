Brasil se aproxima de 17 milhões de casos de covid-19

O Brasil registrou 66.017 novos casos de covid-19, elevando para 16.907.425 os contágios confirmados desde o início da pandemia, informou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste sábado, 5.

De acordo com o Conass, foram totalizados ainda 1.689 mortes por covid-19 no mesmo período, somando 472.531 vítimas fatais da doença.

Com os dados consolidados da semana, o País voltou a registrar alta na quantidade de contágios – mesmo considerando que houve um feriado na última quinta-feira, 3. Foram 435.825 contaminações confirmadas em sete dias, cerca de 11 mil a mais do que na semana anterior.

Já as mortes da semana tiveram queda pela terceira semana consecutiva e totalizaram 11.474 – contra 12.849 na anterior. A média móvel de casos está em 62.261 e a de óbitos em 1.639.

O Estado de São Paulo continua sendo o que mais registra contaminações (3.355.201) e falecimentos (114.192) pelo coronavírus Sars-CoV-2 quando considerados os dados absolutos.

Na sequência, aparecem Minas Gerais (1.616.878), Paraná (1.115.638), Rio Grande do Sul (1.109.976) e Bahia (1.032.454).

O segundo Estado que mais contabiliza vítimas nos números totais é o Rio de Janeiro, com 51.508. No entanto, os fluminenses são os que têm a maior taxa de letalidade da doença no país, com 5,8% – mais do que o dobro do que a média nacional, que é de 2,4%.

Com mais de 20 mil falecimentos, aparecem ainda Minas Gerais (41.479), Rio Grande do Sul (28.765), Paraná (27.018), Bahia (21.707) e Ceará (20.903).

