Brasil segue em 3º no ranking da Fifa; Bélgica lidera

A Fifa atualizou nesta quarta-feira o ranking de seleções depois dos 185 jogos disputados na última pausa internacional, em março. E mesmo sem entrar em campo, por conta do avanço da covid-19 na América do Sul, especialmente no Brasil, a Seleção Brasileira manteve a terceira colocação.

A exemplo do Brasil, as seis primeiras colocações não sofreram alteração. Portanto, a Bélgica se mantém na liderança e a França continua em segundo. Inglaterra, Portugal e Espanha, nesta ordem, completam o top-6 (veja a lista abaixo).

As principais mudanças no ranking foram por conta das subidas de Itália e Dinamarca. A Azzurri saiu da décima posição para o sétimo lugar e o país nórdico deixou o 12º lugar para a décima posição. O time vermelho surpreendeu no início das Eliminatórias Europeias e venceu todos os três jogos.

Em nono no ranking de fevereiro, o México caiu para o 11º lugar. Sétimo e oitavo, respectivamente, Argentina e Uruguai caíram para oitavo e nono. A Fifa divulgará a próxima atualização no dia 27 de maio.

